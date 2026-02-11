Himos Resort oli ollut velkasaneerauksessa vuodesta 2023 lähtien. Kun tonttikehityshanke ei edennyt, yhtiö joutui hakeutumaan konkurssiin.
Jämsän Himoksella lomamökkejä rakennuttava ja myyvä Himos Resort on hakeutunut konkurssiin.
Yritys on jättänyt konkurssihakemuksen Keski-Suomen käräjäoikeuteen, ilmenee maksukyvyttömyysrekisteristä. Hakemus on tullut vireille oikeudessa keskiviikkona.
Lomamökkien lisäksi Himos Resort on myynyt tontteja Himoksella. Yhtiö on myös rakennuttanut alueelle 18-väyläisen golfkentän.
Himos Resort on ollut yrityssaneerauksessa vuodesta 2023 lähtien.
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Mäntyharjun mukaan Himos Resort joutui hakeutumaan konkurssiin, koska saneerausohjelmassa sovittuun maksuohjelmaan liittyvä tonttikehityshanke ei ole edennyt.
Yli 80 tonttia käsittävän kehityshankkeen infran rakentaminen ei ole edennyt, minkä vuoksi tontteja ei ole pystytty myymään.
– Koska saneerausohjelman mukaiseen aikatauluun ei saatu joustoa, tämä (konkurssiin hakeutuminen) jäi ainoaksi vaihtoehdoksi, Mäntyharju kertoo STT:lle.
Hankkeessa vakuusvelkojana on ollut Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki.
Toiminta ollut tappiollista
Viimeisimmän kaupparekisterissä saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaan Himos Resortin liiketulos oli syyskuun 2024 lopussa päättyneellä tilikaudella noin 215 000 euroa tappiollinen.
Mäntyharjun mukaan yrityksen liiketoiminta on jatkunut tappiollisena myös sen jälkeen.
– Tämä yleinen markkinatilannehan on ihan karmea koko valtakunnassa, jos puhutaan vapaa-ajan loma-asuntomarkkinasta, Mäntyharju sanoo.
Hänen mukaansa pankit rahoittavat tällä hetkellä hyvin nihkeästi asiakkaita, jotka olisivat ostamassa vapaa-ajan kohteita eli tontteja tai mökkejä.
– Tilanne on viimeisten neljän vuoden aikana muuttunut hyvin radikaalisti.