Ähtäri, Multia ja Virolahti joutuvat arviointimenettelyyn

Valtiovarainministeriö (VM) on päättänyt aloittaa arviointimenettelyt Ähtärin kaupungin sekä Multian ja Virolahden kuntien kanssa.

Arviointimenettelyihin on päädytty Ähtärin, Multian ja Virolahden vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.

Esimerkiksi Multian kunnalla on VM:n mukaan taseessa kattamatonta alijäämää, joka olisi kuntalain mukaan tullut kattaa viime vuoden loppuun mennessä.

Arviointimenettelyssä valtio ja kunnat selvittävät, pystyykö kunta turvaamaan asukkaidensa lakisääteiset palvelut. Jos kunnan omat toimet talouden tasapainottamiseksi eivät riitä, voidaan aloittaa kuntajakoselvitys.

Ähtärille jo kolmas kerta

VM:n mukaan Ähtärin viime vuoden konsernitaseessa täyttyvät kuntalain raja-arvot konsernin kertyneelle alijäämälle. Lisäksi kaupunki täyttää neljä muuta tunnuslukua menettelyn aloittamiselle.

Ähtäri on aiemmin joutunut menettelyyn vuosina 2007 ja 2017.

Virolahden kunta täyttää taas arviointimenettelyn käynnistämisen kriteerinä olevat konsernitaseen asukaskohtaista alijäämää koskevat raja-arvot.

Arviointimenettely voidaan aloittaa, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa.

Lisäksi menettely voidaan aloittaa, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää kuntalain mukaisessa määräajassa, tai jos laissa säädetyt rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet lain mukaiset raja-arvot.

Juttua täydennetty 12.8.2025 kello 17.15.

