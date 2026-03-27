Pakotteiden alaiset venäläispoliitikot kertoivat saaneensa lämpimän vastaanoton vierailullaan Washingtonissa.
Venäjän parlamentin edustajat matkustivat Yhdysvaltoihin tapaamaan kongressia ensimmäistä kertaa sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.
Kreml kertoi keskiviikkona, että neljä Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman jäsentä on saanut matkustusluvan Yhdysvaltoihin huolimatta heihin kohdistuvista henkilökohtaisista pakotteista.
Vierailu on "osa suhteiden normalisointia Yhdysvaltojen kanssa", kerrottiin duuman ulkoasiainvaliokunnasta venäläismedioille.
Vierailuun osallistuivat ainakin duuman varapuhemies Boris Tshernyshov, kansanedustaja Svetlana Zhurova, taloustieteilijä ja propagandisti Mihail Deljagin, sekä ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Vjatsheslav Nikonov, joka on maan entisen johtajan Josif Stalinin ulkoministerin Vjatsheslav Molotovin pojanpoika.
Vierailua emännöi kiistanalainen edustaja
Washingtonin ja Moskovan välisten suhteiden lähentyminen on huolenaihe Ukrainalle ja sen eurooppalaisille tukijoille, mutta Kreml on ottanut sen myönteisesti vastaan.
– Moskovan toiveena on, että tällaiset ensimmäiset askeleet parantavat viestintää molempien maiden edun mukaisesti, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.
Yhdysvaltain-suurlähettiläs Aleksandr Darchiev kuvaili torstain tapaamista "hedelmälliseksi ja menestyksekkääksi".
Yhdysvaltain kongressin republikaaniedustaja kertoi X-palvelussa tapaamisesta duuman jäsenten kanssa. Lunan mukaan tapaamisessa oli mukana kongressiedustajia niin republikaaneista kuin demokraateistakin.