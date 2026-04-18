Lukashenkan mukaan Yhdysvallat ei ole enää demokratia.
Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on ilmaissut tuoreen mielipiteensä Yhdysvaltain ulkopolitiikasta.
Venäjän valtiollisen tv-kanavan RT:n haastattelussa Lukashenka viittasi Yhdysvaltain viime aikaisiin toimiin Iranissa ja totesi, ettei "Yhdysvallat ole enää demokraattinen valtio", kertoo TASS.
– Te ette ole demokraattisia, Lukashenka osoitti viestin Yhdysvalloille.
– Politiikkanne Venezuelassa, uhkaukset Kuubaa johtaan, jatkuvat konfliktit Lähi-idässä ja muut toimet todistavat, että olette todellisuudessa diktaattoreita. Ette edusta demokratiaa, Lukashenka sivalsi.
Lukashenkan mainitsemat maat ovat olleet Venäjän ja sittemmin myös Valko-Venäjän liittolaismaita. Yhdysvallat on joko kohdistanut tai uhannut kohdstaa niihin lyhyen ajan sisällä mittavia sotilaallisia toimia.
Ukrainan sodasta ja politiikasta aktiivisesti raportoiva Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Gerashchenko jakoi otteen tulisesta haastattelusta, jossa Lukashenko ärhentelee ja heristi sormea samalla, kun torui Trumpia.
"Meillä on sata kertaa enemmän demokratiaa kuin heillä"
Lukashenka jatkoi, että Yhdysvallat rikkoo tällä hetkellä "perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia". Lukashenkan mukaan Yhdysvallat ei välitä ihmisten oikeudesta elää.
– Minkälaisista ihmisoikeuksista voimme puhua, jos tapatte ihmisiä?
– Heidän täytyi oppia demokratiaa meiltä! Meillä on sata kertaa enemmän demokratiaa kuin heillä, oikeaa demokratiaa, oikeita ihmisoikeuksia!
Totta on, että vuodesta 1994 maataan hallinnutta Lukashenkoa itseään pidetään laajasti autoritaarisena johtajana, ja hänen hallintoaan on arvosteltu opposition tukahduttamisesta ja demokratian rajoittamisesta.