Suomi eteni jääkiekon MM-kisojen loppuotteluun, kun se voitti lauantai-illan välierässä Kanadan maalein 4–2. Leijonat tavoittelee historiansa viidettä jääkiekon maailmanmestaruutta sunnuntai-iltana kello 21.20 alkavassa finaalissa.

Leijonien ykkösketju kantoi välierässä vastuuta: Aleksander Barkov (1+1), Mikael Granlund (0+2) ja Konsta Helenius (1+1) tekivät kaksi pistettä mieheen.

Näin Leijonat otti 1–0-johdon! Patrik Puistolalta huima kuti yläpesään

Patrik Puistola avasi kolmen ja puolen minuutin jälkeen Suomen maalihanat Heleniuksen syötöstä. Robert Thomas ja Dylan Holloway käänsivät pelin kuitenkin Kanadalle vielä ennen ensimmäistä erätaukoa.

Toisessa erässä Leijonat esitti kenties turnauksen parasta jääkiekkoaan. Suomi voitti erän 3–0, maalintekijöinä Barkov, Helenius ja Aatu Räty.

