Venäläislähteiden mukaan Ukraina teki drooni-iskun Slavyanskin öljynjalostamolle sunnuntain vastaisena yönä.
Ukrainan kerrotaan tehneen drooni-iskun Slavyanskin öljynjalostamolle Krasnodarin alueella sunnuntain vastaisena yönä, kertovat venäläiset Telegram-kanavat.
Telegramissa on julkaistu myös kuvia ja videoita, joissa väitetään näkyvän liekkejä ja savua jalostamolta.
Ukrainalaislehti Kyiv Postin mukaan venäläisviranomaiset ovat vahvistaneet, että Slavyanskin öljynjalostamolla on syttynyt tulipalo, jonka aiheuttajaksi on kerrottu miehittämättömän ilma-aluksen jäänteet.
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Jalostamoa pidetään keskeisenä polttoaineen toimittajana Venäjän miehittämälle Krimille. Niemimaan polttoainevarantojen kerrotaan heikentyneen viime viikkoina Ukrainan pyrkiessä eristämään aluetta, kirjoittaa Kyiv Independent.