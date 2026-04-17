Sallassa on eristetty alue kranaattilöydöksen ympärillä.
Sallassa löydettiin räjähtämätön sodan aikainen tykistökranaatti torstai-iltana, tiedottaa Lapin poliisilaitos.
Kranaatti löytyi Sallan rajanylityspaikan läheisyydestä rajalle rakennettavan esteaidan kaivuutöiden yhteydessä. Löydös tehtiin noin 250 metrin päässä valtakunnan rajasta.
Alue eristettiin välittömästi löydön jälkeen.
Puolustusvoimat suorittaa paikalla räjähteen raivaustyön tänään perjantaina arviolta kello 16–20 välisenä aikana.
Raivauksesta ei aiheudu vaaraa sivullisille, mutta alueella liikkumista pyydetään välttämään edellä mainitulla aikavälillä.
Asiasta on ilmoitettu Rajavartiolaitoksen toimesta Venäjälle Alakurtin rajavartiostolle.