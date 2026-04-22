Harjoituskäsikranaatti aiheutti neljälle kuulovaurioita Kontiolahdella toukokuussa 2025.

Varusmiespalvelustaan Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Kontiolahdella suorittanut alikersantti sai tuomion kokeiltuaan asiattomasti kranaatin sokan toimintaa.

Tapaus sattui viime toukokuussa, kun alikersantti käsitteli PAHAKAS 95 -harjoituskäsikranaattia eli ”sinistä kuulaa”. Paukkuharjoituskahvasytytintä oli tarkoitus käyttää vasta lounastauon jälkeen, mutta alikersantti oli koonnut sen ja poistanut testimielessä sokan. Syyksi hän kertoi sen, että hänellä oli ollut aiemmassa harjoituksessa ongelmia sokan kanssa ja halusi kokeilla sokan irtoamista, ettei sen kanssa tulisi myöhemmin ongelmia.

Lue myös: Harjoituskäsikranaatti aiheutti neljälle kuulovaurioita Kontiolahdella toukokuussa

Mies puolustautui myös kertomalla, ettei ollut ymmärtänyt harjoituskäsikranaatin olevan räjähtävä. Harjoituskäsikranaatti sisälsi gramman räjähdysainetta.

Otettuaan sokan irti mies oli heittänyt harjoituskäsikranaatin keskelle varusmiesjoukkoa, jossa se räjähti kovaäänisesti.

Tapauksen takia yhteensä 26 varusmiestä joutui kuulotutkimuksiin. Teosta aiheutunut toiselle alikersantille ja kolmelle rajajääkärille ainakin tilapäinen kuulovaurio. Osalle seurasi myös tinnitusta. Yksi kertoi korvansa olleen kipeänä useamman viikon.

Vuonna 2004 syntynyt alikersantti tuomittiin palvelusrikoksesta ja neljästä vammantuottamuksesta 40 päiväsakon rangaistukseen, joka tämän tuloilla tarkoittaa 240 euron seuraamusta.