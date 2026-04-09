Poliisi epäilee rikosta liittyen varusmiehen kuolemaan Vekaranjärvellä maaliskuun lopussa.
Poliisi epäilee yhtä henkilöä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja palvelusrikoksesta liittyen onnettomuuteen, jossa menehtyi yksi varusmies Vekaranjärvellä varuskunta-alueella tiistaina 31. maaliskuuta.
Onnettomuus tapahtui harjoituksessa, jossa ajettiin mönkijällä maastossa. Rikoksista epäilty henkilö kuljetti mönkijää, jonka kyydissä oli varusmies. Kyydissä ollut varusmies menehtyi onnettomuudessa.
Poliisi jatkaa esitutkintaa kuulemalla tapahtuman osallisia. Poliisilla ei ole asiasta enempää tiedotettavaa.