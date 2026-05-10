Ruotsin nuorten puolustustahto nousi huomattavasti vuoden aikana. Sukupuolten väliset erot ovat suuria.
Lähes puolet 18–34-vuotiaista kertoo olevansa valmiita puolustamaan Ruotsia oman henkensä uhalla. Kyselyyn vastasi lähes tuhat 18–84-vuotiasta ruotsalaista.
Tämä ilmenee Ruotsin TV4:n teettämästä kyselystä, jonka mukaan ruotsalaisnuorten valmius puolustaa maataan asein on kasvanut selvästi.
– Jos sota syttyy, minun on oltava paikalla, ja kaikkien on osallistuttava, sanoo asevelvollinen Nora Krantz.
Lounais-Ruotsin Skövdessä Västerhöjdsin lukion opiskelijat pohtivat maanpuolustusta.
– Olisin voinut puolustaa maatani, jos olisin vakaasti päättänyt tehdä niin, mutta en aio suorittaa asepalvelusta. Tilanne on siis nyt hieman erilainen, sanoo lukiolainen Freja Åkersson.
Opiskelija Elias Ejdebäck sanoo, että ruotsalaisten tulisi olla kiitollisia siitä, kuinka hieno maa ja millaiset oikeudet heillä on.
– Olisin kuitenkin ollut valmis taistelemaan Ruotsin puolesta. Mielestäni se on kuolemisen arvoista.
Nuorissa kasvua 17 prosenttiyksikköä
Kyselyn nuorimmassa ikäryhmässä, 18–34-vuotiaissa, aseellisen puolustustahdon osuus kasvoi 17 prosenttiyksikköä edellisen vuoden kyselyyn verrattuna.
Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Erik Skog arvioi, että viimeaikaiset kansainväliset tapahtumat voivat vaikuttaa kansalaisten käsityksiin.
Syytä muutokselle ei kuitenkaan hänen mukaansa voida osoittaa kyselyn perusteella.
– Tämä on täysin spekulaatiotani, mutta voisi kuvitella, että Grönlannin tilanne on ehkä vaikuttanut näkymiin sekä Yhdysvaltain tahdosta että kyvyistä puolustaa Eurooppaa.