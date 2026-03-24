Venäjä on tehnyt harvinaisen päivähyökkäyksen Ukrainaan.
Venäjä on laukaissut yli 400 droonia Ukrainaan. Ukrainan ilmavoimat kuvailee iskua harvinaiseksi, sillä se tapahtui päiväsaikaan.
Ainakin viisi ihmistä kuoli Venäjän ohjus- ja drooni-iskuissa, kertoivat ukrainalaisviranomaiset. Lisäksi yli 20 ihmistä haavoittui eri puolille Ukrainaa tehdyissä iskuissa. Kyseessä oli ukrainalaisviranomaisten mukaan suurin isku viikkoihin. Venäjän iskuissa kuolleista raportoitiin Pultavan, Zaporizhzhjan, Hersonin ja Harkovan alueilla.
Ukrainan ilmapuolustus on aktivoitu neutraloimaan kohteita ainakin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa sekä Lvivissä aivan maan länsiosissa. Lvivin viranomaisten mukaan ainakin yksi venäläisdrooneista on kuitenkin osunut asuinrakennukseen. Tuhoista ei ole vielä tarkkaa tietoa.
Ukraina on ollut huolissaan siitä, miten se pystyy vastaamaan Venäjän jatkuviin ilmaiskuihin. Tarvikkeet yhdysvaltalaisiin ilmapuolustusjärjestelmiin hupenevat samaan aikaan, kun Yhdysvallat sotii Lähi-idässä.
Venäjän puolustusministeriön mukaan sen ilmapuolustus torjui yön aikana 55 ukrainalaista miehittämätöntä ilma-alusta eri alueilla.