Julkaistu 09.04.2026 11:11

JAAKKO SERVO

Mestiksen hopeajoukkue Imatran Ketterän SM-liigan lisenssihaku nostatti kierroksia Huomenta Suomen Kiekkoraadissa. Jääkiekon SM-Liigassa pelaa ensi kaudella ainakin 17 joukkuetta. Imatran Ketterällä on Mestiksen hopeamitalistina

mahdollisuus

olla

sarjan

18:s

joukkue

.

Ketterän liigalisenssin saamisella on kuitenkin omat haasteensa.

Jos Ketterän hakemus menisi läpi, sen tulisi lunastaa 2,2 miljoonan euron arvoinen liigaosake. Omat haasteensa aiheuttavat myös olosuhteet. Ketterän kotihalliin mahtuu vain 1 300 katsojaa, kun minimivaatimus Liigassa on 4 000 paikkaa, joista vähintään 2 500 tulee olla istumapaikkoja.

MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas nosti asian esiin torstaina Huomenta Suomen Kiekkoraadissa. Paikalla olivat asiantuntijat Karri Kivi ja Antti-Jussi Niemi sekä selostaja Jani Alkio.

Kasperi Kunnas: Sytyttääkö?

– No ilman muuta! Kerrankin on 18 joukkueen mahdollisuus, niin se oli velvollisuus, että hakevat, Karri Kivi innostuu Imatran Ketterän päätöksestä hakea Liiga-paikkaa.

– En jaksa yhtään näitä järkijooseppeja, jotka selittelevät, että jokin asia ei ole mahdollista. Kaikki jääkiekon hienot tarinat on tullut siitä, että joku sanoo, että se on mahdollista. Sitä kautta tulee ihmeellisiä ja hienoja tarinoita, Kivi vielä lisää.

Antti-Jussi Niemi pitää myös Ketterän päätöstä oikeana.

– Mielestäni oli hieno veto. Hetken aikaa siellä parrasvaloissa tai vaikka B-sarjassa. Eihän urheilusta koskaan tiedä. Miksi Imatra ei olisi hakenut liigapaikkaa? Tietysti olosuhteet eivät ole Imatralla mitään timanttia. Nerokas veto kaikin puolin, Niemi sanoo.

Jani Alkio on osittain samoilla linjoilla asiantuntijakaksikon kanssa, mutta hän ei täysin usko Imatran Liiga-paikkaan.

– Komppaan tätä ryhmää siinä, että kun on mahdollisuus annettu ja monta vuotta on vinguttu, että sarja ei ole auki, niin kyllähän se kortti on katottava.

– En ehkä rehellisesti näe sitä, että siellä (Imatralla) olisi mahdolllista Liigassa pelata, Alkio sanoo.

Karri Kivi nousee selostajan näkemystä vastaan.

– Oikeesti oikeesti. Kiekko-Espoolla ei ollut mitään mahdollisuuksia selvitä Liigassa, mutta niin ne vaan on vetänyt kaksi hienoa kautta. SaiPa oli kaksi vuotta sitten SM-liigan hylkiö. Aijaa kaikki eivät olleet samaa mieltä, Kivi perustelee.

Tunnelma kiekkoraadissa jatkaa kuumenemistaan.

– Nosta nyt se urheiluromantikko esiin, äläkä ajattele liikaa, Niemi ohjeistaa Alkiota.