Roope Taponen lähtee Ilveksestä ennenaikaisesti.
Ilves tiedottaa purkaneensa jääkiekkomaalivahti Roope Taposen, 25, ensi kauden kattaneen sopimuksen. SM-liigassa neljänneksi sijoittuneen tamperelaisseuran mukaan purku tapahtui yhteisymmärryksessä.
Taponen pelasi kauden Ilveksessä vain kuusi SM-liigaottelua ja kolme CHL-matsia. Tamperelaisten maalilla kuluneella sesongilla torjuttujen SM-liigapelien torjuntaprosentti oli vaatimaton 84,3, CHL:ssä pelastuksia kertyi sen sijaan vahvalla prosentilla 97,1.
Taponen torjui lisäksi sesongin lainalla yhden ottelun niin Kiekko-Espoossa, Mestis-seura Ketterässä kuin Sveitsin liigan Davosissa.
Taponen oli lainalla myös Ässissä muttei pelannut porilaisnutussa.
Taponen edusti aiempina kausina HIFK:ta.