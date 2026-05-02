Nyrkkeilyottelu keskeytettiin kyynelkaasuepisodin vuoksi.

Kyynelkaasua levisi kehään kesken Nigeran Lagosissa lauantaina käydyn nyrkkeilyottelun.

Kehätuomari alkoi peitellä suutaan ja viittilöi nyrkkeilijät Basit Adebayon ja Loren Japhetin kulmauksiin. Kehätuomari yski ja haki pian pyyhkeen kasvojensa suojaksi.

Myös nyrkkeilijöiden kasvoja suojattiin.

Omaan otteluunsa lämmitellyt brittinyrkkeilijä Joe Laws raportoidusti ryntäsi pois paikalta kyynelkaasukaaoksen vallitessa.

The Sun raportoi, että kyynelkaasua olisi käytetty liputtomia faneja vastaan.

– Huh, tämä on aika hullua, naisten raskaan sarjan nykyinen maailmanmestari Claressa Shields kommentoi kaaosta.

Nigerialaisen Adebayon ja tansanialaisen Japhetin matsia jatkettiin myöhemmin. Adebayo lopulta voitti.