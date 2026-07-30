Mies ampui haulikolla torstaina Loviisassa ja sai aikaan ison poliisioperaation.
Mies ampui yksityisasunnon pihassa seissyttä skootteria haulikolla 30. heinäkuuta Loviisassa.
Ampuminen ei kohdistunut henkilöön.
Tämän jälkeen haulikkomies poistui paikalta autolla.
Kukaan ei loukkaantunut, mutta paikalla oli useita silminnäkijöitä, ja tilanteeseen osallistui runsas joukko poliisin partioita.
Haulikolla ampunut mies poistui toiseen osoitteeseen Loviisan Ruotsinkylässä, josta poliisi pian tavoitti hänet.
Mies suostui tulemaan asunnosta ulos ja antautumaan poliisille neuvottelujen jälkeen.
Kiinniottotilanne sujui rauhallisesti, ja miehen hallussa ollut ase on poliisilla.
Miestä epäillään alustavasti ampuma-aserikoksesta, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.