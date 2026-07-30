George Clooney perheineen pakeni Ranskan maastopaloja.

Hollywood-tähti George Clooney ja hänen puolisonsa, ihmisoikeusjuristi Amal Clooney pakenivat Ranskan Brignolesissa sijaitsevasta kodistaan maassa roihuavien maastopalojen vuoksi, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

George Clooneyn tiedottaja jakoi Reutersille kirjeen, jonka näyttelijä lähetti maastopalojen tiimoilta Brignolesin pormestarille Didier Bremondille.

– Tällä hetkellä meillä ei ole aavistustakaan, selviääkö kaunis kotimme tästä kauheasta tilanteesta, ja lähdettyämme evakkoon Brignolesista haluamme korostaa kahta asiaa, Clooneyn kirje kuuluu.

– Ensinnäkin toivomme, että sinä ja kaupunkimme asukkaat olette turvassa, ja toiseksi, Amal ja minä olemme sitoutuneet varmistamaan, että mitä tahansa kylällemme tapahtuukin, olemme osa tätä yhteisöä ja osallistumme sen jälleenrakentamiseen. Rakastamme Brignolesia ja siellä asuvia ystäviämme, kirje jatkuu.

Clooneyt ostivat Brignolesin-talonsa vuonna 2021. Tuolloin talon arvoksi arvioitiin noin 9 miljoonaa euroa.

Pari ja heidän yhdeksänvuotiaat kaksosensa Alexander ja Ella saivat Ranskan kansalaisuuden vuonna 2025.