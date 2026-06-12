Tokion olympialaisten pronssimitalisti ja kaksinkertainen maailmanmestari Gudaf Tsegay on saanut neljän kuukauden kilpailukiellon joulukuussa tehdystä dopingtestistä, joka osoittautui positiiviseksi.
Etiopialaisen kestävyysjuoksijan näytteestä löytyi letsorolia, joka tunnetaan testosteronin eritystä kiihdyttävänä niin sanottuna estrogeeniblokkerina.
Tsegay, 29, on kertonut, että ainetta on määrätty hänelle sairauden hoitamiseksi. Hän haki poikkeuslupaa lääkkeen käytölle helmikuussa, mutta vaikka ehdot poikkeusluvan myöntämiseen täyttyivät, lupaa ei voitu myöntää takautuvasti joulukuulle.
Kilpailukielto alkoi 1. kesäkuuta ja päättyy 30. syyskuuta.
Tsegay on 5 000 metrin maailmanmestari vuodelta 2022 ja 10 000 metrin maailmanmestari vuodelta 2023. Vuonna 2021 hän saavutti Tokion olympialaisissa pronssia 5 000 metrillä.
Kaikkien aikojen tilastossa Tsegay on 5 000 metrillä toisena ja 10 000 metrillä kolmantena.