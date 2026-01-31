TPS:n konkarihyökkääjän Veli-Matti Savinaisen pinna katkesi totaalisesti Kouvolassa.

Savinainen otti kotijoukkue KooKoon 4–1-maalin jälkeen ensin 10 minuutin käytösrangaistuksen.

Sen jälkeen kokenut kiekkomies vain raivostui entistä enemmän. Hän antoi rajua verbaalista palautetta ja paiskoi mailansa poikki jäähyaitioon.

Tuomaristo löi tässä vaiheessa Savinaiselle päälle myös pelirangaistuksen käytöksestä.

Liigan tilastojen mukaan Savinaisen illan saldo oli kaikkineen 32 jäähyminuuttia eli episodi toi 2+10+20 minuuttia.

Voit katsoa konkarin järjestämän episodin pääkuvan videolta.

Viimeisenä kaneettinaan Savinainen huusi tunnekuohuissaan vielä kaukalon laidaltakin tuomariston suuntaan.

Kuusinkertaisen Suomen mestarin ilta päättyi raivokohtaukseen ajassa 25.31.

Savinaisen tulistumisen syy jäi tv-kuvien perusteella epäselväksi. Myös TPS:n kapteeni Tarmo Reunanen kävi pitkää dialogia oikeudenjakajien kanssa KooKoon maalin jälkeen. Reunanen piti kuitenkin pelioikeutensa ja jatkaa kaukalossa.

KooKoo johtaa ottelua toisen erän jälkeen 4–1.