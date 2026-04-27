Suomen miesten futsalmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi on nimetty portugalilainen Joao Freitas Pinto, kertoi Palloliitto.

Päävalmentajan pesti aukeni, kun italialainen Sergio Gargelli jätti talvella tehtävän henkilökohtaisten syiden takia.



Pinto, 56, on valmentanut kotimaassaan useita huippuseuroja sekä toiminut Sveitsin ja Etelä-Afrikan futsalmaajoukkueissa. Hänen sopimuksensa Palloliiton kanssa ulottuu helmikuun 2030 loppuun.

Karsinnat kohti vuoden 2028 MM-kisoja alkavat syksyllä.

– On suuri kunnia ja ilo olla mukana näin kunnianhimoisessa projektissa. Suomella on vahva potentiaali kasvaa ja nousta uudelle tasolle. Edessä on vaativa prosessi, mutta omistautumisella, ammattimaisuudella ja vahvalla yhteishengellä saavutamme tavoitteemme, Pinto sanoo tiedotteessa.