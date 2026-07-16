Jalkapallon Konferenssiliigan 1. karsintakierroksen toinen osaottelu Ilveksen ja luxemburgilaisen Differdangen välillä äityi rumaksi Tampereella torstaina.

Ilves voitti ottelun 3–1 ja eteni jatkoon samoin lukemin. Isäntien osumista vastasivat Yiandro Raap (57. minuutti), Jardell Kanga (68.) ja Roope Riski (75.). Vieraat olivat menneet johtoon avausjaksolla.

Ottelun kohauttavin hetki nähtiin Kangan rangaistuspotkumaalin jälkeen. Ilves-leiri yritti hakea pelivälineen nopeasti pois rankkarin jälkeen, mutta Differdangen maalin läheisyydessä käynnistyi torikokous.

Tämän seurauksena Ilveksen Raap sekä vieraiden Gustavo Vintecinco ja Juan Bedouret katselivat punaista korttia.

Ilves kohtaa toisella karsintakierroksella joko Islannin Stjarnan tai Färsaarten Vikingurin.