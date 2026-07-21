Ruotsalaispuolustaja Alexis Binner jatkaa Turun Palloseurassa.

TPS ja Binner ovat solmineet alkavaa kautta koskevan jatkosopimuksen. Pakki siirtyi Turkuun viime keväänä ja ehti pelata 23 runkosarjaottelua pistein 4+14=18.

Binnerille on tarjolla merkittävä kiekollinen rooli mustavalkoisten alakerrassa.

– Alexis on isokokoinen ja kiekollisesti taitava puolustaja, joka pystyy vaikuttamaan peliin molempiin suuntiin. Hän osoitti jo viime kaudella kykynsä tehdä tulosta, ja uskomme hänen ottavan seuraavan askeleen tulevalla kaudella, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi kommentoi seuran tiedotteessa.

27-vuotias Stocksundissa syntynyt kiekkoilija pelasi ennen SM-liigaan siirtymistään kaksi kautta Ranskan liigaa Grenoblessa. Ligue Magnusissa 66 runkosarjaottelussa syntyi 69 pistettä.

TPS:n puolustajakuviot ovat hiljattain eläneet. Viime kauden kapteeni Tarmo Reunanen purki sopimuksensa ja siirtyi Ruotsiin. Turkulaisten puolustuksen johtohahmo on alkavalla sesongilla Leijonien olympiavoittaja Niklas Friman.

Alkava SM-liigakausi on saanut lisänimen "supekausi", sillä ensi keväänä peräti kolme joukkuetta putoaa uudelle alemmalle sarjatasolle.