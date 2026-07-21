Lionel Messi huilaa seurajoukkuepeleistä, kertoo ESPN.
Messi ei pelaa MLS-joukkueensa Inter Miamin kahdessa seuraavassa ottelussa. Miami kohtaa keskiviikkona Chicagon ja lauantaina Montrealin.
39-vuotias supertähti urakoi sunnuntaina päättyneissä MM-kisoissa Argentiinan kahdeksassa ottelussa. Turnaus päättyi katkerasti MM-hopeaan, kun Espanja oli parempi finaalissa lukemin 1–0.
– Kipu on valtava, ja tämän haavan paraneminen vie aikaa. Pidän mielessäni kaikki hyvät asiat, ottelut, jotka käänsimme antamalla kaikkemme, hetket, jotka jäävät ikuisesti muistoihimme, Messi kirjoitti maanantaina Instagramissa.
– On vaikea täysin arvostaa tätä saavutusta juuri nyt, mutta pääsimme kahteen peräkkäiseen MM-finaaliin, hän jatkoi.
Lue myös: Huomasitko tätä MM-episodia? Lionel Messille täyslaidallinen: "Naurettavaa"
Messi jää pois myös MLS:n tähdistöottelusta, joka pelataan 29. heinäkuuta. Vuosi sitten Messi jätti tähdistöpelin sivuun luvatta, jonka myötä hän sai tuolloin yhden ottelun pelikiellon.
Myös Messin maajoukkuetoveri ja Inter Miami -kollega Rodrigo De Paul jää sivuun kaikista samoista tapahtumista levon vuoksi.
Messi iski MM-turnauksessa kahdeksan maalia. Hän sijoittui maalipörssissä toiseksi Ranskan Kylian Mbappen (10 osumaa) taakse.