Helsingin Jalkapalloklubi koki lauantaina kotikentällään 0-4-murskatappion Kuopion Palloseuralle. Se oli helsinkiläisille suurin kotitappio sitten vuoden 1991.

HJK:n edelliset neljän maalin tappiot kotikentällä tulivat vuonna 1991 MP:tä ja Lahden Kuusysiä vastaan. Helsinkiläiset saivat lauantaina heti alussa kylmän suihkun niskaansa, kun Ville Tikkanen ajettiin ulos. Hän oli estänyt kädellään KuPSin läpiajon. Ottelua oli tuossa kohtaa pelattu reilut kymmenen minuuttia.

KuPS avasi maalihanat juuri ennen taukoa. Petteri Pennanen laukoi boksin ulkopuolelta tulisesti 1-0-osuman. Pennanen oli myös asialla toisen jakson alussa. Hän laukoi tarkasti pelaajien takaa alakulmaan ja kuopiolaiset siirtyivät kahden maalin johtoon.

Jaime Moreno lisäsi johdon vajaata kymmentä minuuttia ennen täyttä aikaa kolmeen maaliin. Loppulukemat 4-0 viimeisteli Arttu Heinonen HJK-maalivahti Jesse Östin virheen jälkimainingeissa.

HJK on 14 pelatun kierroksen jälkeen neljäntenä. Ottelun enemmän pelannut KuPS nousi sarjan kärkeen maalieron turvin ennen Interiä.