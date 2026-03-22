Maaliskuun lopulla kaksi ottelua Uudessa-Seelannissa pelaavaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkueeseen on tullut pelaajamuutoksia.
Palloliitto kertoi sunnuntaina, että hyökkääjä Benjamin Källman ja laitamies Casper Terho jäävät loukkaantumisten takia pois reissulta.
Ryhmään on nostettu SJK:n hyökkääjä Kasper Paananen, jolle A-maajoukkuekutsu on uran ensimmäinen. Paananen oli viime kaudella kotimaan liigan maalikuningas viimeisteltyään 18 osumaa.
Paanasen ohella ensimmäistä A-maaotteluaan reissulla tavoittelevat vasta perjantaina Kaan Kairisen tilalle nostettu Doni Arifi sekä Samuli Miettinen ja Tony Miettinen.
Suomi kohtaa Aucklandissa Uuden-Seelannin 27. maaliskuuta ja Kap Verden 30. maaliskuuta.