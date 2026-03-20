Huuhkajien luottopelaaja Kaan Kairinen ei pysty liittymään Huuhkajien vahvuuteen maaliskuun maajoukkueikkunassa.
Huuhkajat ilmoitti, ettei Kairinen ole täydessä pelikunnossa, joten hän jää sivuun Uuteen-Seelantiin suuntaavasta joukkueesta.
Kairisen tilalle päävalmentaja Jacob Friis on nimennyt Ilveksestä Greuther Fürthiin talvella siirtyneen Doni Arifin, jolle A-maajoukkuekutsu on uran ensimmäinen.
23-vuotias Arifi on pelannut 2. Bundesliigassa seitsemän ottelua ja tehnyt yhden maalin.
Suomi kohtaa FIFA Series -turnauksessa Uuden-Seelannin 27. maaliskuuta ja Kap Verden 30. maaliskuuta.