MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle sunnuntaina Mainzissa 0–4 hävinnyt Suomen miesten jalkapallomaajoukkue sai mahdollisuuden eräänlaiseen revanssiin heti maanantaina. Joukkueet kohtasivat epävirallisessa harjoitusottelussa iltapäivällä ja tällä kertaa Saksa oli parempi lukemin 1–0.
Frankfurtissa harjoituskentällä käydyssä ottelussa pääasiallisena tarkoituksena oli hakea pelaajille tuntumaa. Yleisön edessä käyty kamppailu käsitti kaksi 25 minuutin jaksoa.
Saksa oli tässäkin ottelussa niskan päällä ja ainoa maali syntyi kulmapotkusta, kun pallo kimposi sisään suomalaispelaajista.
Huuhkajista lähimpänä maalintekoa kävi Oiva Jukkola, jonka yrityksen Jonas Urbig kuitenkin torjui.
Suomi pelaa kuluvassa maajoukkueikkunassa vielä Unkaria vastaan perjantaina Budapestissa.
Saksa kohtaa puolestaan viimeisessä MM-kisoihin valmistavassa ottelussaan Yhdysvallat lauantaina Chicagossa.
MM-kisaurakkansa Julian Nagelsmannin ryhmä aloittaa ensi viikon sunnuntaina Curacaoa vastaan Houstonissa. Saksan kanssa samassa E-lohkossa pelaavat lisäksi Ecuador ja Norsunluurannikko.
Suomelta nähtiin kentällä seuraavia pelaajia:
Viljami Sinisalo
Matti Peltola
Miro Tenho
Samuli Miettinen
Oiva Jukkola
Doni Arifi
Santeri Väänänen
Juho Kilo
Niklas Pyyhtiä
Casper Terho
Naatan Skyttä