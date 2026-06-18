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Veikkausliiga-ottelulla hämmästyttävä alkamisaika – tässä syy: "Oli jäänyt huomaamatta"

AC Oulu ja IFK Mariehamn pelaavat tänään kello 12.59. Jussi Määttä / AOP

Julkaistu 56 minuuttia sitten

AC Oulun ja IFK Mariehamnin välinen Veikkausliiga-ottelu käynnistyy torstaina jo kello 12.59. Poikkeuksellinen alkamisajankohta on herättänyt kummastusta useasta eri syystä. Ensinäkin kaikki muut joukkueet pelasivat jo keskiviikkona, mutta AC Oulu ja IFK Mariehamn tahkovat juhannusta edeltävänä päivänä. Myös aikainen aloitusajankohta on herättänyt ihmetystä. AC Oulun toimitusjohtaja Jani Kotikangas avasi asiaa MTV Urheilulle. – Syy on siinä, että kun pelaamme elokuun loppuun asti vielä kaupungin kentällä, niin ilmoitimme kentän käyttöesteet ennen kauden alkua Veikkausliigalle, mutta heiltä oli jäänyt huomaamatta, että eilen oli Kuivasjärven Auran yleisurheilukilpailut Raatissa, joten meidän piti siirtää tälle päivälle, Kotikangas sanoo. Oulun vastustaja IFK Mariehamn esitti oman toiveensa uudesta ajankohdasta. – Heiltä tuli pyyntö, että voimmeko aloittaa tarpeeksi aikaisin, jotta pelaajien juhannusvapaan alku ei viivästy. Pelaajillahan on sopimuksissaan, että juhannusvapaa alkaa myöhään illalla. Totta kai suostuimme siihen. Mutta miksi ottelun alkamisajaksi on merkitty hyvinkin epätavallinen kello 12.59? – Tässä syyttävä sormi osoittaa Nurmelan Mikaan (AC Oulun urheilutoimenjohtaja), joka Veikkausliigan Timo Marjamaalle sanoi, ettei halua ainakaan mitään tylsää alkamisaikaa, kuten kello 13.00. Siitä tuli sitten 12.59, Kotikangas sanoo. Ottelun alkamisajankohta on katsojille hyvinkin haastava, vaikka juhannus siintääkin jo edessä. Kotikankaan mukaan lipunmyynnissä erikoinen ajankohta ei ole juurikaan näkynyt.

– Ihan samanlaista on ollut, mitä arkipeliin muutenkin. Tietenkin on niitä vastustajia, jotka kiinnostavat enemmän ja jotka vähemmän. On ollut jopa positiivinen yllätyskin, miten on tähän mennessä mennyt lippuja, Kotikangas toteaa.

AC Oulun toimistolla on tehty töitä ottelumarkkinoinnin eteen ja seura on ottanut kaiken hyödyn irti erikoisesta alkamisajasta.

– Käy paljolti kiittäminen meidän media- ja markkinointiporukkaamme. He käänsivät tämän positiiviseksi ongelmaksi ja markkinoivat peliä otteluna, johon ehtii tulla, vaikka olisi illalla lähdössä mökille.

– Meillä on myös hyväntekeväisyyskampanja, että lipunmyyntituloista annetaan osa Mieli ry:lle, Kotikangas kertoo.

AC Oulun alkukausi on ollut erinomainen. Joukkue on tällä hetkellä kolmantena neljän pisteen päässä sarjaa johtavasta FC Interistä. Oululaiset ovat kuitenkin pelanneet kaksi peliä vähemmän kuin Inter ja toisena oleva KuPS.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

AC Oulun toimitusjohtaja kertoi syyt erikoiselle otteluajankohdalle | MTV Uutiset