Ammutun Putin-pilapiirtäjän murhatutkinta on edennyt.
Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan.
Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina.
Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu.
Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi.