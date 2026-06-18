Koti kannattaa jättää poissaolon ajaksi sellaiseen kuntoon, että voi hyvillä mielin olla muualla.
Kesä on Suomessa liikkumisen kulta-aikaa, ja lomalla voidaan olla pitkiäkin aikoja poissa kotoa.
Marttaliiton johtava asiantuntija Niina Silander kertoi MTV Uutisille, mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin sulkee kotinsa oven ja vaihtaa vaihteen vapaalle.
- Vesisulut: Astian- ja pyykinpesukoneiden vesisulkujen tulee olla kiinni, kun konetta ei käytetä tai erityisesti, kun ei olla kotona.
- Sähkölaitteet: Turhat sähkölaitteet, kuten laturit, voi ottaa pois seinästä. Laitevalmistajat suosittelevat ottamaan myös kahvin- ja vedenkeittimen sekä leivänpaahtimen johdot irti.
- Jääkaappi: Huolehdi, ettei jääkaappiin jää mitään pilaantuvaa.
- Roskikset: Erityisesti biojäte, mutta myös muut roskat kannattaa viedä loman ajaksi pois kotoa. Roskattomaan kotiin on mukavampi palata.
- Pyykit: Jos likaiset vaatteet lojuvat korissa viikkotolkulla, tahranpoisto voi olla vaikeaa. Mitä kauemmin likaiset vaatteet seisovat korissa, sitä pahemmin tahrat ja hajut pinttyvät.
- Sulje ovet ja ikkunat.
- Huonekasvit: Kastele huonekasvit ennen kuin lähdet kotoa tai huolehdi, että joku muu tekee sen.
- Asutun näköinen asumus: Koti voi olla hyvä jättää asutun näköiseksi, joten vaikka eteiseen voi jättää valon päälle.