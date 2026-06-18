JSN on antanut kolme langettavaa tekoälyn tuottamasta sepitteestä.
Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa drooniuutisoinnissa.
Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä.
Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet.
Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua.
JSN pitää vakavana, että tekoälyn tuottama virheellinen tieto julkaistiin uutisena ja ilman, että kukaan oli tarkistanut sen paikkansapitävyyttä alkuperäislähteestä.
Se arvioi samalla , että samalla lehdet luopuivat journalistisesta päätösvallastaan eivätkä osoittaneet riittävää lähdekriittisyyttä.
Lue lisää: HS väitti Suomeen pudonneiden droonien olleen Venäjältä – kyse tekoälyn virheestä
Lauttasaari-lehdelle myös langettava
Myös Lauttasaari-lehti sai JSN:ltä langettavan päätöksen.
Lehti julkaisi julkaisi katugallupeja, joiden tekstit ja kuvat paljastuivat jälkikäteen avustajan tekoälyllä tuottamiksi sepitteiksi.
Lehden avustaja oli tehnyt palstan kuvat ja tekstin tekoälyllä. Avustajan avustajasuhde lehteen katkaistiin heti ensimmäisen tekoälyjutun paljastumisen jälkeen.