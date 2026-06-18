Tv-juontaja Jeremy Clarkson, 66, kertoo tarkemmin sairastamastaan syövästä.

Muun muassa Top Gear -ohjelmasta tuttu juontaja Jeremy Clarkson, 66, kertoi Amazon Prime Videossa esitettävässä Clarkson’s Farm -sarjassaan, että on sairastunut syöpään.

Nyt hän kertoo lisätietoa syövästään. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Clarkson paljastaa, että hänellä diagnosoitiin viime kesänä "aggressiivinen" eturauhassyöpä.

Hänelle tehtiin leikkaus, jossa poistettiin 10 prosenttia hänen eturauhasestaan vain kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun hän oli käynyt läpi sydänleikkauksen tukkeutuneiden sepelvaltimoiden vuoksi.

– Jos en olisi mennyt lääkärintarkastukseen ja jos ongelmaa ei olisi havaittu varhaisessa vaiheessa, tämä olisi hyvinkin voinut olla viimeinen sadonkorjuuni. Vain siksi, että se havaittiin ajoissa, on kaikki toivo siitä, että voin jatkaa sadonkorjuuta tällä tilalla vielä monien, monien vuosien ajan, Clarkson sanoi.

Ohjelmassa näytettiin Clarksonia sairaalassa. Hän kertoi, että osa hänen syöpähoidostaan on mennyt pieleen.