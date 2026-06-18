Pitkälle automatkalle kannattaa varata syötävän ja juotavan lisäksi mieluisaa tekemistä. Puhelinta tai kirjaa ei kuitenkaan välttämättä kannata selailla.
Autolla matkustaminen on kätevää, kun aikataulun voi päättää itse. Muutama seikka kannattaa kuitenkin Marttaliiton johtavan asiantuntijan Niina Silanderin mukaan ottaa huomioon, jotta matkanteko on mahdollisimman sujuvaa.
- Ruokaa ja juomaa: Kannattaa varata eväitä kylmälaukkuun, jossa on useampi kylmäkalle. Eväsleipien, joissa on esimerkiksi juustoa, leikkelettä tai hummusta, tulee olla kylmässä. Lämpimässä säilyviä eväitä ovat esimerkiksi kokonaiset hedelmät, naposteluporkkanat, riisikakut ja paistopisteen riisipiirakat.
- Kätevät eväsvaihtoehdot: Helpointa syötävää ovat sellaiset ruoat, jotka eivät murusta. Vihannestikut ovat kätevää syötävää autossa.
- Roskapussi: Eväsroskaa voi kertyä paljonkin, joten roskat on kiva laittaa omaan pussiinsa.
- Reittisuunnittelu: Etenkin kuumalla säällä matkanteko kannattaa suunnitella niin, että on aikaa pitää taukoja.
- Mukavaa tekemistä: Matkakavereiden kanssa suunniteltu yhteinen soittolista tai äänikirjan kuunteleminen voi jouduttaa matkantekoa. Puhelimen selaaminen tai kirjan lukeminen ei välttämättä ole hyvä vaihtoehto, jos on altis matkapahoinvoinnille.
- Rennot vaatteet: Autossa istuminen on miellyttävämpää, kun mikään ei kiristä eikä purista.
- Auton varustelu: Ensiapulaukku tulee olla aina autossa. Lisäksi, jos matka keskeytyy yhtäkkisesti kauaksi asutuksesta ja ilma kylmenee, niin lämpimiä vaatteita on hyvä olla matkassa mukana.