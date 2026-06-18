Ruokaa ja juomaa: Kannattaa varata eväitä kylmälaukkuun, jossa on useampi kylmäkalle. Eväsleipien, joissa on esimerkiksi juustoa, leikkelettä tai hummusta, tulee olla kylmässä. Lämpimässä säilyviä eväitä ovat esimerkiksi kokonaiset hedelmät, naposteluporkkanat, riisikakut ja paistopisteen riisipiirakat.

Mukavaa tekemistä: Matkakavereiden kanssa suunniteltu yhteinen soittolista tai äänikirjan kuunteleminen voi jouduttaa matkantekoa. Puhelimen selaaminen tai kirjan lukeminen ei välttämättä ole hyvä vaihtoehto, jos on altis matkapahoinvoinnille.