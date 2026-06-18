Fintraffic on tehnyt ennusteen siitä, miten paljon ajoneuvojen määrä kasvaa juhannuksen menoliikenteessä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 30 kilometriä tunnissa normaaliin verrattuna.
Juhannuksen menoliikenne alkaa torstaina, ja keskikesän juhla on yksi vuoden vilkkaimmista ajankohdista maanteillä. Poliisi valvoo jälleen juhannusliikenteessä kuljettajien ajotapoja sekä ajokuntoa, ja puhallutuksia tehdään koko juhannuksen ajan.
Fintrafficin mukaan torstaina odotetaan menoliikenteeseen selkeää piikkiä. Nopeudet voivat laskea vilkkaimmilla tieosuuksilla jopa 30 kilometriä tunnissa normaaliin verrattuna.
Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltakuuden maissa. Pohjois-Suomessa menoliikenne on Fintrafficin mukaan vilkasta myöhäiseen iltaan saakka. Viimeistään juhannusaaton iltapäivänä menoliikenne hiljenee.
Lista vilkkaimmista tieosuuksista
Vilkkaimmat tieosuudet ovat todennäköisesti jälleen samoja kuin ennenkin.
Fintraffic on julkaissut tällä kertaa entistä tarkempia ennusteita siitä, kuinka paljon ajoneuvoja liikkuu tietyissä paikoissa eri puolilla Suomea meno- ja paluuliikenteen aikana.
Ennuste on laadittu viime vuonna kerätyn datan perusteella. Tien pintaan asennetut LAM-mittauspisteet laskevat pisteen ohi ajavien ajoneuvojen määrät.
Menoliikenteessä lukumääräisesti eniten ajoneuvoja, runsaat 40 000, odotetaan kulkevan Lahdessa sijaitsevan Lotilan mittauspisteen kohdalla.
Ajoneuvojen määrä juhannuksen menoliikenteessä
Top 10 (Fintrafficin ennuste)