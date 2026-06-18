Vasemmistoliitto uhkaa Rydmania epäluottamuslauseella.

Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun.

Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa.

Vasemmistoliitto jättää epäluottamuslauseen Rydmanille maanantaina eduskunnan täysistunnossa, mikäli Rydman ei ennen sitä sitoudu muuttamaan avustuskriteereitä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) kertoi eilen järjestökentälle, mitä edessä olevat leikkaukset voivat tarkoittaa.

Jopa 2 000 työpaikkaa on vähenemässä vuoden 2024 tilanteeseen verrattuna.

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