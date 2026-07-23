Veikkausliigassa yhdeksäntenä oleva Tampereen Ilves on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen kapteeninsa Sauli Väisäsen kanssa.

32-vuotias keskuspuolustaja saapui seuraan viime kaudelle ja on toiminut kuluvalla kaudella joukkueen kapteenina.

Väisänen loukkaantui kauden toisessa ottelussa ja oli sivussa huhtikuun alusta heinäkuun alkuun asti.

– Jatkosopimus osoittaa molemminpuolista luottamusta, ja olen siitä Ilvekselle kiitollinen. Vastuullani on nyt osoittaa olevani sen arvoinen ja tehdä töitä Ilveksen menestymisen eteen, Väisänen lausui tiedotteessa.

– Sauli Väisäsen jatkosopimus on Ilvekselle erittäin tärkeä asia joukkueen jatkuvuudenkin kannalta. Sauli on Veikkausliigaan ehdoton eliittitoppari ja ammattimaisuudellaan myös loistava esimerkki nuoremmille pelaajillemme. On hienoa, että saamme nauttia Väisäsestä myös tulevilla kausilla Ilveksessä, Ilveksen urheilutoimenjohtaja Iikka Miettinen kommentoi.

Ilves kohtaa torstai-iltana Konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa islantilaisen Stjarnanin vieraskentällä.