Jalkapallon miesten Veikkausliigassa yhdeksäntenä oleva Tampereen Ilves on antanut potkut päävalmentajalleen Joni Lehtoselle.
Lehtosen paikan päävalmentaja ottaa uruguaylainen Camilo Speranza. 44-vuotiaan Speranzan sopimus kattaa loppukauden ja sisältää option kaudesta 2027.
Speranza on viimeksi valmentanut kotimaansa pääsarjassa Liverpool FC Montevideota. Joukkue pelasi helmikuussa Etelä-Amerikan seurajoukkuekilpailussa Cope Libertadoresissa. Tätä ennen hän toimi Englannin Mestaruussarjassa Watfordin apuvalmentajana.
Ilves on voittanut kauden 15 ottelustaan vain neljä. Lehtonen nousi päävalmentajan paikalle viime marraskuussa sen jälkeen, kun seuran edellinen luotsi Joonas Rantanen siirtyi yllättäen kauden jälkeen HJK:n päävalmentajaksi.