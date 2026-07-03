Cristiano Ronaldon saudiseura Al-Nassr nimitti uuden päävalmentajan.
Ange Postecoglou astuu Al-Nassrin päävalmentajaksi kaksivuotisella sopimuksella, saudiarabialaisseura julkisti perjantaina. Al-Nassria aiemmin luotsannut portugalilainen Jorge Jesus jätti ryhmän viime kauden päätteeksi.
Kreikassa syntynyt australialainen Postecoglou on ollut vailla valmennustöitä lokakuusta lähtien. Hän sai tuolloin potkut Englannin Valioliiga-seura Nottingham Forestin peräsimestä vain 39 päivää pestissä oltuaan.
Postecoglou luotsasi Tottenhamin Eurooppa-liigan voittoon kaudella 2024–25, mutta hänet erotettiin seuran jäätyä Valioliigassa 17:nneksi. Postecoglou ehti operoida lontoolaisseurassa kaksi kautta.
Aiemmin mies on valmentanut Celticin kahteen Skotlannin mestaruuteen.
Postecoglou ottaa nyt komennon saudiseurassa, joka tunnetaan supertähti Cristiano Ronaldosta. Portugalilainen konkarihyökkääjä on tahkoamassa kuudensia MM-kilpailujaan.
Postecoglou on puolestaan toiminut Pohjois-Amerikan MM-turnauksessa brittiläisen ITV:n asiantuntijana.