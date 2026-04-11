Keskusta säästäisi yhteisöveron alennuksesta ja "Turun tunnin junasta". Antti Kaikkosen mukaan rahaa pitäisi nyt käyttää rakennusalan elvyttämiseen.
MTV:n Uutisextrassa vieraillut keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sai eteensä kysymyksen, joka herätti puheenjohtajassa aluksi hilpeyttä.
Kaikkoselta kysyttiin, kumpi on vaikeampaa: tanssikilpailuun osallistuminen vai Suomen julkisen talouden kuntoon laittaminen?
– Tämä oli aika paha, Kaikkonen nauroi.
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa aikoinaan kankimaista mainetta niittäneen Kaikkosen ilme vakavoituu kuitenkin nopeasti.
Talouspulmat eivät naurata.
– Tanssikilpailuun voi osallistua tuosta vain, mutta Suomen talouden ongelmat ovat vakavia. Ongelmat ovat pahentuneet 15 vuotta. Se on haaste kaikille puolueille, ja meidän pitäisi ratkoa pulmia yhteistyössä, Kaikkonen toteaa.
Kaikkonen toivoo, että hallitus tekisi huhtikuun kehysriihessä päätöksiä, jotka vauhdittaisivat talouskasvua.
Esimerkiksi korjausrakentamista elvyttämällä voitaisiin hänen mukaansa saada paljon hyvää aikaan.
– Rakennusalaan olisi panostettava, sillä siellä on laajaa työttömyyttä. Kun rakentaminen lähtee liikkeelle, muutkin alat hyötyvät. Homekouluja, siltoja, sekä tie- ja rataverkkoa voitaisiin korjata, Kaikkonen pohtii.
– Lisäksi asunto-osakeyhtiöille kannattaisi suunnata esimerkiksi 10 prosentin korjausavustus. Väitän, että sillä lähtisi remontteja liikkeelle, Kaikkonen toteaa.