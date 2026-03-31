Karjalan prikaatin varusmies on kuollut tykistörykmentin harjoituksissa tapahtuneessa mönkijäonnettomuudessa, Maavoimat tiedottaa.
Onnettomuus tapahtui tänään tiistaina iltapäivällä Kouvolassa. Onnettomuuden aikaan käynnissä oli päivittäinen harjoitus.
Kaakkois-Suomen poliisi tutkii onnettomuutta. Poliisin tiedotteen mukaan onnettomuus tapahtui Vekaranjärven varuskunnan alueella.
Puolustusvoimat kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa suruliputuksella keskiviikkona kaikissa toimipisteissään.
Lisäksi Karjalan prikaati järjestää kriisitukea menehtyneen varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Keskusteluapua on tarjolla myös muille harjoitukseen osallistuneille.