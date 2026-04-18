Suomalainen rata-autoilija Juha Miettinen, 66, on kuollut tapaturmaisesti Saksassa, kertoo muun muassa Racing365.
Kohtalokas onnettomuus sattui Nürburgringin 24 tunnin kilpailun karsintakisassa. Kilpailu keskeytettiin alkuvaiheessa paikallista aikaa lauantaina klo 17.55, Racing365 kertoo. Radalla oli sattunut usean ajoneuvon kolari.
Kisan tiedotteen mukaan kolarissa oli osallisena seitsemän ihmistä. BMW 325i -ajoneuvoa ajanut Miettinen menehtyi kolarissa saamiinsa vammoihin lääkintäkeskuksessa tuloksettomien elvytysyritysten jälkeen.
Muut kuusi loukkaantunutta kuljettajaa selvisivät ilman hengenvaarallisia vammoja.
Kilpailua ei enää lauantaina jatkettu.
– Nürburgringin 24 tunnin kilpailuun osallistuvien ajatukset ovat Juha Miettisen surun murtaman perheen luona, Racing365 kertoo kisajärjestäjien lausuneen.