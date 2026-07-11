Ennätys edellytti, että tekokaljuja pidettiin päässä yhden minuutin ajan.
Lontoon Hyde Park täyttyi perjantaina 10. heinäkuuta poikkeuksellisesta näystä, kun kansainvälisen supertähden Pitbullin konsertti keräsi paikalle 22 141 tekokaljuun pukeutunutta fania. Katso yllä olevalta videolta, miltä tekokaljumeri näytti!
Konsertti pääsi Guinnessin ennätysten kirjoihin suurimmasta määrästä tekokaljuja yhdessä paikassa.
Pitbull esiintyi BST Hyde Park -festivaalilla yhdessä Keshan kanssa.
Tältä näytti Pitbullin Lontoon konsertin katsomossa.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News.
Yleisö pukeutui lisäksi valkoisiin paitoihin, kravatteihin ja pilottiaurinkolaseihin, jäljitellen Pitbullin tunnusomaista tyyliä.
Ilmiö on kasvanut viime vuosina artistin konserteissa ympäri maailmaa ja fanit kutsuvat itseään nimellä "The Bald E’s".
– On tullut tavaksi, että kun mennään Pitbullin keikalle, laitetaan kaljukalotti, paita, kravatti ja puku. Nyt päätimme yrittää rikkoa Guinnessin maailmanennätyksen, kertoo festivaalin talenttijohtaja Darcey Jackson.