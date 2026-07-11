– On tullut tavaksi, että kun mennään Pitbullin keikalle, laitetaan kaljukalotti, paita, kravatti ja puku. Nyt päätimme yrittää rikkoa Guinnessin maailmanennätyksen, kertoo festivaalin talenttijohtaja Darcey Jackson.

Pitbull esiintyi BST Hyde Park -festivaalilla yhdessä Keshan kanssa.

Katso tästä, miltä tekokaljumeri Lontoossa näytti ja miten Pitbull itse kommentoi Guinnessin ennätystä!

Katso tästä, miltä tekokaljumeri Lontoossa näytti ja miten Pitbull itse kommentoi Guinnessin ennätystä!

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Pitbull kiitti fanejaan vuolaasti

– Olen sanaton, mutta voin sanoa tämän: sanon kaljuille aina keikoilla, että kun laitatte kaljukalotin päähän, tiedätte, että teillä tulee olemaan elämänne hauskin ilta ja nyt olette virallisesti Guinnessin ennätysten kirjassa, Pitbull iloitsi.

– Kaikki on lopulta kiinni faneista. On siunaus ja kunnia nähdä kaljut joka kaupungissa. Teillä ei ole aavistustakaan, miten paljon nautin siitä. Kiitos vielä kerran, artisti jatkoi.