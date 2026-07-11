Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että Suomen jalkapallon superlupauksen Matias Siltasen aiirto Djurgårdenista Toulouseen on kaatumassa. Toulouse on nyt lehden mukaan tavoittelemassa Baselin Andrej Bacaninia.

Expressen kertoi aiemmin, että Toulouse oli tarjonnut Siltasesta vajaat kuusi miljoonaa euroa. Useat lähteet kertoivat, että Siltanen oli päässyt yhteisymmärrykseen ranskalaisseuran kanssa.

Nyt kuitenkin on paljastunut, että seurat eivät ole vielä päässeet sopuun siirtosummasta, vaikka Siltasesta käytiinkin tällä viikolla kiivaita neuvotteluita. Expressenin mukaan seurojen väliset erimielisyydet ovat edelleen liian suuret.

Toulouse katsoo, että se on tehnyt markkinahintaisen tarjouksen pelaajasta, kun taas Djurgården arvioi hinnan korkeammaksi. Neuvottelut ovat nyt vaarassa kariutua.

Ranskalaisseura on nyt ollut yhteydessä sveitsiläiseen Baseliin tavoitellakseen 19-vuotiasta Andrej Bacaninia, mikäli Siltasen siirto ei toteutuisi.

Siltanen pelaa nyt toista kauttaan Ruotsin Djurgårdenissa. Transfermarkt -sivusto arvioi suomalaisen arvoksi kymmenen miljoonaa euroa.