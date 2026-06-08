Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa aktiviteettilelun aiheuttamasta tukehtumisriskistä.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla takaisinvedosta koskien DDI Group ApS -yrityksen bObles-aktiviteettilelua.

Yrityksen ilmoittamien tietojen mukaan materiaali murenee. Tämä aiheuttaa pienille lapsille tukehtumisvaaran.

Takaisinveto koskee pientä erää EVA-vaahdosta valmistettuja tuotteita.

Yrityksen mukaan takaisinveto koskee lelua, jos yksi tai useampi seuraavista kohdista täyttyy: pinta irtoaa tai hilseilee kevyesti hankaamalla tai hiomalla, tuotteessa on öljyinen pinta tai pieniä reikiä, vinot saumat tai liitoskohdat tai pakkausmerkintä "Made in Vietnam".

Jos tuotteesi kuuluu takaisinvedon piiriin, käyttö pitää lopettaa välittömästi.

Poista lelu käytöstä, jos se kuuluu takaisinvedon piiriin.Tukes

Katso myös: Vaaralliset tuotteet vyöryvät markkinoille – riittääkö valvonta?