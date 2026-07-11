Ruotsin hovi vaikenee prinsessa Estellen matkan syistä.

Ruotsin prinsessa Estelle,14, teki ensimmäisen ulkomaanmatkansa yksin, kertoo Expressen.

Ilman perhettään matkustanut prinsessa teki salaisen matkansa Yhdysvaltojen Coloradoon. Expressenin mukaan Estelle osallistui kuukauden mittaiselle tyttöjen leirille.

Coloradon Kalliovuorilla järjestetyllä leirillä osallistujat tutustuivat muun muassa ulkoaktiviteetteihin, kuten ratsastukseen, vuorikiipeilyyn, sekä vaeltamiseen.

Expressenin mukaan leiri kustansi yli 70 000 kruunua, eli noin 7 000 euroa.

Hovi ei vahvista tietoja lehdelle, koska kyseessä oli yksityinen matka.

Expressenin tietojen mukaan myös prinssi Daniel ja prinssi Oscar vierailivat leirillä sen jälkeen, kun he olivat kannustamassa Ruotsia jalkapallon MM-kisoissa New Jerseyn stadionilla.