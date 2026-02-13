Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa pehmokoirissa piilevästä tukehtumisvaarasta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Uni Toys -merkkisen pehmolelun takaisinvedosta.
Tukesin mukaan pehmokoiran nenä voi irrota ja aiheuttaa näin pienelle lapselle tukehtumisvaaran.
Tuotetta on myyty huhtikuun 2025 ja joulukuun 2025 välisenä aikana. Kyseessä on eränumero LS2412. Tuotenumero on D21314A.
Tukes neuvoo poistamaan lelun käytöstä välittömästi. Vivantti Oy pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen maahantuojalle.
Lähteet: Vaarallisettuotteet.fi, Vivantti Oy