Outi Mäenpää esitti aikoinaan Noriko Show -ohjelmassa japanilaista toimittajaa.

Näyttelijä Outi Mäenpää huijasi suomalaisjulkkiksia 2000-luvun alussa esittämällä ohjelmassa japanilaista toimittajaa, Noriko Sarua.

Sub-kanavalla nähdyssä Noriko Show’ssa hän haastatteli eturivin julkkiksia kuvitteelliseen japanilaiseen tv-ohjelmaan. Ohjelmassa katsojia hauskuutettiin omituisilla kysymyksillä.

Mäenpää muistelee hahmoa tuoreessa Instagram-julkaisussaan.

– Kukaan vieraista ei tunnistanut minua ja se häkellytti minut joka kerta. Olin useimman heistä tavannut.

Hän kertoo kaikkien uskoneen hänen olleen japanilainen toimittaja, Mika Saloa lukuun ottamatta.

– Mikakaan ei tunnistanut minua, mutta hän ymmärsi, että kyse on huijauksesta, sillä minä puhuin enemmän kuin vieressäni istuva japanilainen mies. Tuohon aikaan Japanissa ei ollut mahdollista, että nainen olisi puhunut miestä enemmän tuollaisessa tilanteessa (toivottavasti asia on muuttunut 20 vuodessa), Mäenpää kirjoittaa.

– Tuo rooli oli ihana tehdä, mutta en tiedä olisiko tuo tv-formaatti enää sovelias.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Noriko Show’ta tehtiin yhteensä 20 jaksoa keväällä ja syksyllä 2004. Mäenpää voitti aikoinaan roolistaan parhaan esiintyjän Venla-palkinnon.