Rakastettu yhdysvaltalaisnäyttelijä on kuollut 75-vuotiaana.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Peter Van Norden on kuollut 75-vuotiaana. Asiasta kertoo muun muassa viihdesivusto TMZ.

Poliisiopisto 2 ja Mies ja alaston ase -elokuvista tuttu Norden kuoli torstaina 9. heinäkuuta. Nordenin perhe kertoo asiasta Instagramissa. TMZ:n mukaan Van Norden oli saattohoidossa ja hän kärsi monista terveyshuolista.

– Peter kuoli rauhallisesti illalla vaimonsa Wendy rinnallaan. Hän oli mahtava isä, aviomies, ystävä ja arvostettu teatterinäyttelijä. Häntä jäädään kaipaamaan, kirjoittaa Van Nordenin poika päivityksessään.

New Yorkissa syntynyt Van Norden nousi Hollywoodin parrasvaloihin 70-luvulla ja teki rooleja lukuisissa elokuvissa. Televisiosta hänet muistetaan sarjoista Matlock, Murhasta tuli totta, sekä L.A Law.

Elokuva- ja televisiorooliensa lisäksi hän oli rakastettu näyttelijä Broadwaylla ja eri puolilla Yhdysvaltoja.

Van Nordenin viimeiseksi rooliksi jäi Los Angelesissa esitetty draama Corktown 39. Van Norden sai roolisuorituksestaan ylistystä teatterikriitikoilta.