Juhannusyö, keskikesän juhla on täynnä taikaa. Ainakin tuoreiden sääennusteiden mukaan tuleva yötön yö on varsin otollinen lemmenloitsuille ja kasvien keräämiselle.

Juhannuksen taiat ja loitsut ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Yksi kuuluisimmista on kerätä seitsemän erilaista kukkaa tyynyn alle siinä toivossa, että tuleva puoliso näkyy unessa. Juhannustaikojen uskotaan liittyvän siihen, että Suomen luonto on silloin voimakkaammillaan.

Helsingin yliopiston yli-intendentti kasvitutkija Henry Väre vinkkaa MTV Uutisille, mitkä kasvit ovat nyt parhaimmillaan ja mitä kannattaa välttää.

– Nythän siellä kukoistaa koiranputki, päivänkakkara, pukinparta, niittyleinikki, puna-ailakki ja hiirenvirna. Ne ovat ne, mitä helpoiten näkee tienvarsilla ja niityillä pistää silmään.

Väreen mukaan nämä ovat ehdottomasti kasveja, joita tyynynsä alle kannattaa poimia. Hän toteaa saaneensa myös konsultaatiota vaimoltaan.

– Hän teki tätä samaa nuoruudessaan, niin apila on sellainen, joka ehdottomasti kuuluu kuvioon. Se kukkii parhaillaan, joten kyllä sekin sinne tyynyn alle menee, Väre naurahtaa.

Apila on ehdoton juhannuskukka.

Väre muistuttaa, että rauhotettuihin ja uhanalaiseen kasveihin ei pidä kajota. Myös myrkylliset kasvit tulee jättää tienvierustalle. Hän kuitenkin rauhoittelee innokkaita loitsijoita, että yksi on kukkinut jo.

– Näsiä olisi varmasti houkutteleva, mutta sitä ei voi löytää enää kukkivana.