Monia kevään merkkejä on jo havaittu: sinivuokot ja leskenlehdet kukkivat, ensimmäiset siilit ja kyykäärmeet ovat heränneet, muuttolinnut ovat ehtineet jo Pohjois-Suomeen asti. Puutarhatöissä ei kuitenkaan kannata vielä kiirehtiä.

Talventähti on harvoja jo kukkivia pihakasveja. Meteorologien mukaan kevät on kuukauden etuajassa, mutta kasvit eivät ole sitä huomanneet ja hyvä niin.

– Kasvien ei kannata vielä panostaa kukkimiseen, koska yöpakkaset ovat jatkuneet. Viime yönä oli 5 pakkasastetta eli kasvit alkavat joka aamu rytminsä uudestaan eivätkä päivän aikana ehdi kovin pitkälle, toteaa yli-intendentti Henry Väre Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Luomus).

Sahaava lämpötila myrkkyä puutarhakasveille

Kasvien ei kannata vielä kukkia, koska pölyttäjiä ei vielä ole.

– Pölytys jäisi tekemättä ja saavuttamatta se, mihin kasvi tähtää eli siementen tekemiseen, selittää Väre.

Leskenlehdet ja sinivuokot kestävät yöpakkasiakin, mutta monille muille kasveille sahaava lämpötila on myrkkyä.

Henry Väre sanoo, ettei pihatöiden aloittamisessa kannata vielä kiirehtiä.MTV

Haravointia ei vielä suositella – lehtikerros suojaa

– Tähän aikaan ei kannata haravoida vielä, koska lehdet ja muut suojaavat maanpintaa ja siellä olevia eläimiä, ötököitä, ja varjelevat kasveja, jotka vielä nukkuvat maanpinnan rajalla, perustelee Väre.