Espoon Laaksolahdessa vihreällä niityllä kukkii koiranputkea, mutta kaiken keskellä kukkii reilusti myös violetin värisiä lupiineja. Raivaussahat pörisevät ja lupiinia kaatuu, vieraslaji lupiinin niitto on käynnissä.

Alkukesästä kun lupiinit kukkivat, on paras hetki niittää viheliäistä vieraslajia.

– Lupiinin torjunta on nyt järkevintä, kun on paras kukinta aika menossa. Kun siemenet ovat kypsiä ja siemenkota muuttuvat ruskeiksi, silloin ei enää kannata niittää, koska helposti vain levittää sitä lisää, sanoo Minna Oja Espoon kaupungin vieraslajikoordinaattori.

Kaunis mutta petollinen lupiini

Vaikka lupiini näyttää kauniilta ja värittää tienpenkereitä ja peltoaukioita, kauniista ulkomuodostaan ja väristään huolimatta, se on monella tapaa hyvin haitallinen laji.

Se muun muassa rehevöittää ympäristöään, koska se pystyy sitomaan itseensä ilmasta typpeä ja siten lisää ravinnekuormaa esimerkiksi karuilla ja niukkaravinteisilla paikoilla. Samalla se sysää alkuperäiset kasvit tieltään. Lupiini ei myöskään ole hyönteisystävällinen kasvi.

– Sen on todettu vaikuttavan vähentävästi hyönteisten määrään, esimerkiksi päiväperhosten populaatioihin, koska se ei kelpaa toukille eikä aikuisille ravinnoksi. Lupiini on myrkyllinen kasvi ja se sisältää lupaniinialkaloidia. Se voi haitata kimalaisten lisääntymistä, eikä se myöskään tarjoa ravintoa kimalaisille, koska se ei tuota mettä, kertoo Oja.

Vaatii useamman niiton kesän aikana

Lupiinin niittäminen hillitsee tehokkaasti sen leviämistä, mutta se vaatii niittoa useamman kerran kesässä. Espoossa on tänä kesänä lupiinien niitossa testattu akku käyttöistä kauko-ohjattavaa leikkuria Raymoa, jonka työntekijät ovat tietysti nimenneet suomalaisittain Raimoksi. Raimo on osoittautunut tehokkaaksi työkaveriksi.

– Ei tarvitse kuin kävellä perässä. Raimo on nopeuttanut todella paljon näitä meidän töitä. Toivottavasti saadaan ensi kesäksi luonnonhoidollekin omansa, sanoo Raimoa ohjaileva